Kunsthaus Minsk: Tickets für Eröffnungswochenende vergriffen

Die 3200 Tickets für das Eröffnungswochenende des ehemaligen Terrassenrestaurants „Das Minsk“ sind vergriffen. „Das Kontingent der kostenfreien Zeitfenster-Tickets ist erschöpft“, teilte ein Sprecher des Hauses am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Besuch der Eröffnung sei ohne Ticket leider nicht möglich. Zuvor hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ über die vergriffenen Tickets berichtet.

Potsdam - Seit Montagmittag konnten die Karten für die Eröffnung am 24. und 25. September gebucht werden. Am Donnerstagvormittag seien alle weg gewesen. Wer doch noch an der Eröffnung teilnehmen möchte, kann mit etwas Glück eines der begehrten Tickets ergattern: Zeitfenster würden bei Stornierungen wieder zur Verfügung gestellt.

Nach Angaben des Kunsthauses sei das Haus ab dem 26. September regulär für Besucher geöffnet. Für den Besuch der Ausstellungen sei die Buchung eines Zeitfenstertickets erforderlich. Geöffnet sei das Kunsthaus von Mittwoch bis Montag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Den Anfang machen demnach zwei Ausstellungen des deutschen Malers, Grafikers und Bildhauers Wolfgang Mattheuer (1927 - 2004) und des kanadischen Fotografen und Filmemachers Stan Douglas. Beide Ausstellungen greifen auf Sammlungen des Software-Milliardärs Hasso Plattner zurück, dessen Stiftung auch das Museum Barberini in Potsdam betreibt.

Das Terrassenrestaurant „Minsk“ wurde 1977 eröffnet und war zu DDR-Zeiten ein beliebtes Ausflugsziel sowie ein Ort für Konzerte und Veranstaltungen. Seine Wiedereröffnung als Kunsthaus hatte sich zuletzt laut Betreiberangaben wegen pandemiebedingter Bauverzögerungen und Lieferschwierigkeiten verschoben. dpa