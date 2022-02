Land fördert Kinder- und Jugendprojekte

Teilen

Für Projekte der Kinder- und Jugendfreizeit stellt das Bildungsministerium in diesem und im kommenden Jahr insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel sollen im Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ unter anderem von Vereinen, Verbänden, Gemeinden oder Ämtern bei den zuständigen Jugendämtern beantragt werden, teilte das Bildungsministerium am Sonntag mit.

Potsdam - Kinder und Jugendliche seien während der Corona-Pandemie in vielen Lebensbereichen von erheblichen Kontaktbeschränkungen betroffen gewesen, betonte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Treffen mit Gleichaltrigen, Sport und Bewegung, Spielen, Kultur oder das Zusammensein in der erweiterten Familie konnten nur in eingeschränktem Umfang erlebt werden.

Mit dem Geld sollen Maßnahmen unter anderem der außerschulischen Jugendbildung, der Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit oder der Kinder- und Jugenderholung gestärkt werden. Auch günstige Ferien- und Wochenendfreizeiten sollen ermöglicht werden. Gefördert werden bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten eines Projektes bei freien Trägern und bis zu 80 Prozent bei öffentlichen Trägern. Voraussetzung ist, dass die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ihren Wohnsitz in Brandenburg haben.

Im Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ stehen im Land in den nächsten zwei Jahren insgesamt 68,7 Millionen Euro zur Verfügung - der Bund beteiligt sich mit 38,7 Millionen Euro. dpa