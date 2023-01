Land will sich besser für Waldbrand-Bekämpfung wappnen

Löscharbeiten der Feuerwehr in einem Waldbrandgebiet.

Natur

Nirgendwo sonst in Deutschland gab es 2022 so viele Waldbrände wie in Brandenburg. Wie kann das Land den Schutz verbessern? Die Regierung stellte nun ihre Pläne vor. Von heute auf morgen scheinen Fortschritte bei der Waldbrandbekämpfung jedoch nicht umsetzbar.

Potsdam - Das Land Brandenburg will sich angesichts des Klimawandels und erwarteter neuer Dürresommer besser für die Waldbrandbekämpfung aufstellen. Geplant ist unter anderem der Aufbau eines Waldbrand-Kompetenzzentrums, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam nach einem Treffen mit Vertretern der Bundesregierung, der Bundeswehr und des Feuerwehrverbandes sagte. Einen konkreten Zeitplan nannte die Regierung aber nicht. Bei einem Waldbrand-Kompetenzzentrum soll es etwa um Prävention, die Planung von Einsätzen und eine bessere Koordinierung unter den Organisationen gehen.

Nirgendwo sonst in Deutschland gab es 2022 so viele Waldbrände wie in Brandenburg. Laut Innenministerium waren es nach neuestem Stand 507 Feuer - davon galten fünf als Großschadenslagen.

Regierungschef Woidke sagte: „2022 war die Lage so gefährlich für die Menschen wie nie zuvor.“ Das Einsatzgeschehen sei bisher einmalig in der Geschichte des Landes Brandenburg gewesen. „Ich fürchte aber aufgrund der klimatischen Veränderungen und auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, dass es nicht einmalig bleiben wird.“

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte mehr Anstrengungen an, um die hohe Belastung Brandenburgs mit alter Munition zu verringern. Hier erhofft er sich auch die finanzielle Unterstützung des Bundes. Brandenburg allein sei mit dieser Erblast überfordert, sagte Stübgen.

290.000 Hektar Waldfläche in Brandenburg gelten laut Landesregierung als munitionsbelastet - das bedeutet, jeder dritte Hektar Wald. Das erschwert die Löscheinsätze der Feuerwehren, da sie Gebiete teils gar nicht betreten können.

Brandenburg will außerdem Siedlungen inmitten von Kiefernwäldern besser vor Feuern schützen, wie Agrar- und Forstminister Axel Vogel (Grüne) am Donnerstag sagte. Bei den Bränden im Sommer 2022 waren auch Dörfer in Gefahr. Kommunen sollen künftig Abstandsregelungen zum Wald einhalten, so der Plan laut Vogel. dpa