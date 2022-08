Land will Verfassungstreue-Check für angehende Beamte

Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg

Angehende Beamte sollen in Brandenburg künftig vor ihrer Einstellung auf ihre Treue zur Verfassung überprüft werden. Das Kabinett stimmte am Dienstag einem Gesetzentwurf von Innenminister Michael Stübgen (CDU) zu, der in diesen Fällen eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz vorsieht. Bei Beamten, die bereits im Staatsdienst sind, soll es nur bei Auffälligkeiten eine Anfrage beim Nachrichtendienst geben.

Potsdam - Über das Gesetz muss noch der Landtag entscheiden. Dort hatten sich die mitregierenden Grünen bislang skeptisch gegenüber einer grundsätzlichen Überprüfung aller Beamten-Anwärter gezeigt.

Stübgen sprach nach der Kabinettsentscheidung dagegen von einem „maßvollen und effektiven Weg“, um die Beamtenschaft vor Extremisten zu schützen. Vorgesehen ist, dass die Bewerber über die Anfrage und das Ergebnis informiert werden und auch Rechtsmittel dagegen einlegen können.

Der Verfassungsschutz könne diese Aufgabe ohne zusätzliches Personal übernehmen, meinte der Minister. Das Vorgehen sei bereits mit der Überprüfung von Sicherheitspersonal und Beschäftigten an Flughäfen eingeübt. Nach Angaben von Staatssekretär Markus Grünewald geht es bei der Überprüfung um die Teilnahme an Versammlungen oder Mitgliedschaft in extremistischen Gruppierungen, das Tragen verfassungsfeindlicher Symbole oder Straftaten wie Volksverhetzung.

Stübgen machte deutlich, dass die Beamtenschaft insbesondere vor Rechtsextremisten geschützt werden müsse. „Eine extremistisch unterwanderte Partei sitzt derzeit in vielen Parlamenten“, warnte er mit Blick auf die AfD. dpa