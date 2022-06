Landkreis: Zahl der Feuerwehrleute soll erhöht werden

Treuenbrietzen

Zur Bekämpfung des Waldbrandes in Treuenbrietzen sind nach Angaben des Landkreises noch mehr Feuerwehrleute nötig. Die Zahl der Kräfte solle von 500 auf 750 aufgestockt werden, sagte die Sprecherin des Kreises, Andrea Metzler. Auch Kräfte aus anderen Bundesländern müssten angefordert werden, sagte sie. In dem selben Landkreis ist zudem bei Beelitz am Sonntag ein weiterer Waldbrand ausgebrochen.

Potsdam/Treuenbrietzen - „Böiger Wind facht alle Feuer immer wieder an“, sagte der Waldbrandschutzbeauftagte Raimund Engel am Sonntagnachmittag. Er sprach von zwei „Großschadenslagen“.

Zudem ist das Gebiet in Treuenbrietzen mit Munition belastet, so dass die Arbeit der Einsatzkräfte erschwert ist. „Da ist schon Etliches hochgegangen“, sagte Landkreis-Sprecherin Metzler über die mit Kampfmitteln belastete Fläche.

Dort brennt ein rund 200 Hektar großes Kiefernwaldstück. Löschhubschrauber der Bundeswehr unterstützen bei der Brandbekämpfung. Bereits 2018 hatten dort 400 Hektar Wald gebrannt. Am Sonntag wurden die Ortsteile Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf evakuiert, nach Angaben der Landkreis-Sprecherin waren davon 620 Menschen betroffen. dpa