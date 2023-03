Landtag debattiert über Baustellen und Zugausfälle

Auf einer Anzeigetafel im Bahnhof steht „Zug fällt aus“. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

In einer Aktuellen Stunde debattiert der Brandenburger Landtag am Donnerstag (9.30 Uhr) über die teils schwierige Lage der Pendler wegen zahlreicher Zugausfälle. Die Fraktion BVB/Freie Wähler fordert die Landesregierung in einem Entschließungsantrag auf, mit der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg in regelmäßigen Runden ein besseres Baustellen-Management zu erreichen.

Potsdam - So sollen langfristige Streckensperrungen mit Ersatzverkehr vermieden werden, heißt es in dem Antrag. Zudem fordern die Freien Wähler höhere Taktfrequenzen und längere Züge auf besonders gut ausgelasteten Strecken. Die Linke-Fraktion fordert in einem weiteren Antrag zu der Debatte, stillgelegte Strecken und Haltepunkte schnell wieder zu aktivieren. dpa