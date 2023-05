Landtag erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs

Einer Landtagssitzung im Brandenburger Landtag. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Mit einer Veranstaltung im Innenhof des Parlaments hat der Brandenburger Landtag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren erinnert. „Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir fest zusammenstehen“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Montag bei der Gedenkstunde.

Potsdam - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mache in Deutschland einen tiefen Konflikt mit dem Selbstverständnis und der Geschichte des eigenen Landes deutlich, meinte Liedtke. Am 8. Mai 1945 hätten Soldaten der Roten Amee Deutschland vom Nationalsozialismus befreit. „Heute kämpfen Russen, deren Urgroßväter zu den Befreiern gehörten, in brutaler Weise gegen ein Volk, das selbst zu unseren Befreiern vom Nationalsozialismus gehörte.“

„Den Menschen aus vielen Nationen, die den gesamten Kontinent mit so zahlreichen eigenen Opfern vom deutschen Nationalsozialismus befreiten, sind wir für immer dankbar“, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Mit unendlichem Mut, großen Opfern und dem Willen zur Versöhnung hätten sie ein Leben in Frieden erst möglich gemacht. „Deshalb ist es so schmerzhaft und beschämend, dass Rechtsextremismus und Hass weiter ein erhebliches Problem darstellen“, mahnte Woidke. dpa