Lausitz soll Vorbild bei erneuerbarer Energie werden

Die Abraumförderbrücke F60 legt im Tagebau Nochten mit Eimerkettenbaggern das Flöz frei. © Robert Michael/dpa

Der Vorsitzende des BUND Sachsen Felix Ekardt pocht auf einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz. Das sei nötig, um das rechtsverbindliche 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, sagte er am Sonntag in Schleife (Landkreis Görlitz). Ein Ende der Kohleverstromung sei für das Klima und den Erhalt der Biodiversität nötig.

Schleife - Das Ganze müsse ökonomisch und sozial durchdacht organisiert werden. „Die Lausitz muss eine Vorbildregion für erneuerbare Energien werden.“ Mittel- und langfristig seien Versorgungssicherheit und stabile Strompreise nur ohne fossile Energieträger möglich, da bei ihnen „Preisexplosionen“ erwartet würden, sagte Ekardt. dpa