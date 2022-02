Leag legt Hanfprojekt auf Eis

Die Blüte einer Hanfpflanze der kleinwüchsigen Sorte Finola. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wie wächst Hanf auf Rekultivierungs- und Kippenflächen des Bergbaubetreibers Leag? Kann damit im Strukturwandel ein neues Geschäftsfeld entstehen? Der Anfang war vielversprechend.

Cottbus - Nach Plänen der Bundesregierung für eine kontrollierte Cannabis-Abgabe sieht sich manche Firma in der Idee eines neuen Geschäftsfelds bestärkt - das Energieunternehmen Leag nimmt erst einmal Abstand davon. Es wird nach eigenen Angaben sein 2020 gestartetes Hanfprojekt in diesem Jahr vorerst nicht fortführen. „Wir müssen andere Prioritäten setzen“, teilte Leag-Sprecher Thoralf Schirmer auf Nachfrage mit. Der Schwerpunkt liege auf der Schaffung neuer Geschäftsfelder im Bereich der erneuerbaren Energien - etwa bei Wasserstoff, der als wichtiger Baustein der Energiewende gilt.

Vor zwei Jahren hatte die Leag im Rahmen der Entwicklung neuer Geschäftsfelder gemeinsam mit regionalen Landwirten das Hanfprojekt gestartet - auf knapp acht Hektar Land am Rande der Tagebaue Reichwalde in Sachsen (3,8 Hektar) und Jänschwalde in Brandenburg (4 Hektar). Damit sollte erprobt werden, inwieweit und unter welchen Bedingungen sich der Anbau der Sonderkultur Hanf auf Rekultivierungs- und Kippenflächen der Leag im wirtschaftlichen Maßstab umsetzen lässt, wie Schirmer erläuterte. Parallel begann das Unternehmen, Verwertungs- und Vermarktungsketten mit Partnern aufzubauen.

Anschließend wurde die Anbaufläche auf insgesamt 25 Hektar erweitert. Drei erprobte Hanfsorten wurden um weitere ergänzt - der Fokus lag allerdings auf der möglichen industriellen Nutzung von Faserhanf, etwa für die Baustoffindustrie. „Hier ist es im Verlauf des bisherigen Projektzeitraums noch nicht gelungen, eine ähnlich konsistente Wertschöpfungskette zu entwickeln wie im Nahrungsmittelbereich“, sagte der Leag-Sprecher. Das sei noch keine wirtschaftliche Grundlage für ein lukratives Geschäftsfeld.

Mit Lebensmittelprodukten hatte die Leag auch regional gepunktet. „Der Food-Bereich war dabei von vornherein als zusätzlicher, attraktiver Nebenzweig der Hanfnutzung vorgesehen“, betonte Schirmer. Produkte wie Hanföl aus der Kanow-Mühle im Spreewald entstanden, Hanf-Schokolade wurde in Kooperation mit der Confiserie Felicitas in Hornow im Handel angeboten. Regionale Partner - darunter das Café Schauwerk in Altdöbern, der Bauernhofladen in Lindchen oder die Weinhandlung Schulz in Spremberg - wurden mit eingebunden. Nun werde die Hanfproduktion zurückgestellt - bis veränderte Rahmenbedingungen oder neue Entwicklungen die Aufnahme wieder attraktiv und wirtschaftlich profitabel machten, so die Leag.

Gute Ansätze sieht Leag-Sprecher Schirmer dennoch. „Wir konnten sowohl im Anbau auf Böden mit verschiedenen Voraussetzungen als auch in der Verwertung und Vermarktung von Hanf im Nahrungsmittelbereich gute Erfahrungen sammeln und eigene Produkte an den Markt bringen. dpa