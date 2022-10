Leag nimmt Block in Jänschwalde wieder vom Netz

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde . © Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Das Energieunternehmen Leag hat den Block F im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde wieder vom Stromnetz genommen. Das Unternehmen gab am Freitag eine Störung als Grund an. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Jänschwalde - Nach aktueller Planung solle der Block in den nächsten Tagen wieder ans Netz gebracht werden, hieß es. Das Unternehmen geht davon aus, in den kommenden Monaten gut am Markt verfügbar zu sein. „Mit teilweise auftretenden technischen Befunden während des Beginns des Dauerbetriebs haben wir gerechnet“, so eine Sprecherin.

Am Block E, der seit Anfang Oktober am Netz sei, werde derzeit ein kleinerer Schaden an einem der beiden Kessel kurzfristig behoben. Der Block sei aber weiterhin am Netz.

Laut Leag können die sechs Blöcke des Kraftwerks insgesamt eine Leistung von 3000 Megawatt aufweisen und damit rechnerisch rund sechs Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Der betroffene Block F wurde seit Oktober 2018 für den Fall von Notsituationen befristet für vier Jahre als Reserveanlage in der Sicherheitsbereitschaft vorgehalten und sollte Anfang Oktober endgültig stillgelegt werden. dpa