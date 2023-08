Lehrermangel: Gewerkschaft droht mit öffentlichen Protesten

Teilen

Ein Lehrer betritt das Lehrerzimmer. © Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Die Brandenburger Lehrergewerkschaft GEW droht mit öffentlichen Protesten, wenn die Verhandlungen mit dem Bildungsministerium über Maßnahmen gegen den Lehrermangel scheitern sollten. „Dann gehen die Kollegen auf die Straße - die Stimmungslage ist mies in den Schulen“, kündigte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs am Freitag an. Ein wesentlicher Knackpunkt sei dabei die Wochenarbeitszeit, betonte Fuchs:

Potsdam - „Wenn die Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde erhöht werden soll, brechen wir die Verhandlungen ab.“

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass im kommenden Schuljahr rund 500 Lehrkräfte fehlen. Aus Sicht der GEW fehlen unter Einrechnung aller Anforderungen sogar 1100 Lehrer. Daher hatte der Bildungsexperte der CDU-Fraktion im Landtag, Gordon Hoffmann, vorgeschlagen, die Unterrichtsverpflichtung der Pädagogen um eine Stunde zu erhöhen, was in Summe 800 Lehrerstellen entspreche. Freiberg lehnt eine verpflichtende Erhöhung ab. dpa