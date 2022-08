Licht an Stadtbrücke nach Polen geht künftig früher aus

Die aufgehende Sonne strahlt unter der Stadtbrücke am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Stadt Frankfurt (Oder) wird die blau-grüne Beleuchtung an ihrer Stadtbrücke, die ins polnische Slubice führt, künftig früher ausschalten. Der „Märkischen Oderzeitung“ (Samstag) sagte Stadtsprecher Uwe Meier, ab dem 22. August werde auf Anweisung des Oberbürgermeisters die Beleuchtungszeit bis auf Weiteres um eine Stunde gekürzt. Auch wenn der praktische Effekt solcher Maßnahmen sehr überschaubar sei, seien auch kleine Beiträge zur Energieeinsparung von Bedeutung.

Frankfurt - Nach Angaben des Stadtsprechers belaufen sich die Betriebskosten auf 11.500 Euro jährlich, wie die Zeitung berichtete.

Die Stadtbrücke in Frankfurt erstrahlt jeden Abend mit LED-Technik in blauem und grünem Licht. Es sind die Farben des gemeinsamen Logos der Partnerstädte. Die Brücke gilt als ein Zeichen für ein gemeinsames Europa und für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Im vergangenen Herbst erstrahlte sie zum ersten Mal in zwei Farben.

Um Energie zu sparen, verzichtet bereits das Kleist Forum in Frankfurt (Oder), das Theater in der Stadt, auf die Illuminierung am Abend außerhalb des Veranstaltungsbetriebes. dpa