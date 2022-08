Liedtke: Ehrenamtler müssen wegen hoher Preise aufgeben

Ulrike Liedtke (SPD), Präsidentin des Landtages, spricht. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Die brandenburgische Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) befürchtet, dass angesichts gestiegener Preise ehrenamtliches Engagement verloren geht. Der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Montag/Print) sagte sie: „Gerade in diesen Zeiten ist das Engagement der unzähligen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler so wichtig. Aber viele Engagierte müssen wegen der hohen Preise aufgeben oder stehen nicht mehr zur Verfügung, etwa weil sie die gestiegenen Betriebskosten oder Mieten für ihre Räume nicht mehr bezahlen können.“

Potsdam - Das betreffe Feuerwehren und Hilfsorganisationen aber auch Kulturvereine und Chöre. „Da ist Unterstützung vonnöten“, sagte Liedtke der Zeitung.

Sie sehe angesichts steigender Kosten auch die Gefahr, dass sich manche Menschen eine warme Wohnung kaum mehr leisten könnten. Die Politik müsse hier gegensteuern.

Auch der Landtag in Potsdam prüft Liedtke zufolge, wie Energie gespart werden soll. „Konkret denken wir dabei an Kühlung, Heizung und Beleuchtung.“ Während der Sommermonate könne die Kühlfunktion in Büro- und Besprechungsräumen sowie Fluren reduziert werden, sagte die SPD-Politikerin. In der Heizsaison könnten die Temperaturen im Parlamentsgebäude etwas gesenkt werden. Beschlossen sind die Einsparpläne noch nicht. dpa