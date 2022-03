Linksfraktion warnt vor Schließung der Druschba-Pipeline

Teilen

Angesichts der Blockade von Greenpeace vor der Rosneft-Erdölraffinerie in Schwedt (Uckermark) hat die Linksfraktion im Brandenburger Landtag vor einem Öl-Embargo gegen Russland gewarnt. In Schwedt endet ein Strang der Druschba-Pipeline („Freundschaft“), die russische Erdölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. „Wenn die Druschba-Pipeline abgeschaltet wird, dann haben wir massivste soziale Verwerfungen in der gesamten Region“, sagte der Abgeordnete Andreas Büttner am Dienstag in Potsdam.

Potsdam - Dort gebe es 1200 Arbeitsplätze.

90 Prozent der Versorgung mit Benzin, Kerosin, Diesel und Heizöl in Berlin und Brandenburg wird nach PCK-Angaben von dem Unternehmen sichergestellt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace protestierte am Dienstag mit einer Aktion vor der Erdölraffinerie gegen Ölimporte aus Russland. Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU kritisierten die Greenpeace-Aktion scharf.

„Wer also hier die Arbeit und die Abläufe stört, der spielt mit dem Feuer und riskiert die Versorgungssicherheit“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Ludwig Scheetz. Sein Amtskollege von der CDU-Fraktion, Steeven Bretz, sagte: „In diesen Zeiten eine Protestaktion am PCK in Schwedt durchzuführen, passt weder inhaltlich noch symbolisch.“ Er warb dafür, dass die Gaspipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland bestehen bleibt, um die Versorgung sicherzustellen.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke meinte hingegen, Greenpeace lege mit seiner Aktion einen Finger in die Wunde, „der inhaltlich nicht unberechtigt ist“. Bei einer Spritpreisbremse fürchte er, dass Raffinerien dies auf den Preis schlagen könnten. Er warb für ein Energiegeld mit Hilfen für Haushalte pro Person. dpa