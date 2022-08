Lokalderby: Viktoria Berlin empfängt Turbine Potsdam

Eine Bande mit der Aufschrift DFB-Pokal steht am Spielfeld. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen kommt es zum Lokalderby von Viktoria Berlin und Turbine Potsdam. Das ergab die Auslosung am Montagabend durch Losfee Turid Knaak. Regionalligist Viktoria Berlin hatte sich in der ersten Runde mit einem deutlichen 7:0 beim Landesligisten Stahl Brandenburg für die zweite Runde qualifiziert, an der die Bundesligisten sowie die vier besten Zweitligateams teilnehmen.

Berlin - Die Spiele der zweiten Runde werden an dem Wochenende vom 10. bis 12. September ausgetragen.

Bei Viktoria haben sechs Frauen das Kommando der ausgegliederten Abteilung übernommen. Sie streben den Aufstieg in die Bundesliga an, setzen sich aber auch für eine angemessene Bezahlung der Spielerinnen im Vergleich zu den Männern ein. Die Mannschaft startet am kommenden Sonntag ebenfalls mit einem Lokalderby gegen den 1. FC Union am kommenden Sonntag in die neue Saison der Regionalliga.

Auch Berlins zweiter Vertreter Türkiyemspor hat einen attraktiven Gegner in der zweiten Runde erhalten. Die Kreuzbergerinnen empfangen am zweiten Septemberwochenende Zweitligist RB Leipzig. dpa