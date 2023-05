Machbarkeitsstudie: Zwei Radschnellwege für Potsdam sinnvoll

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Zwischen Berlin-Wannsee und Potsdam sowie zwischen Teltow und Potsdam könnten in den kommenden Jahren Radschnellwege entstehen. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie zu Radschnellwegen in der Region Potsdam-Mittelmark/Potsdam/Berlin, das am Freitag vom Verkehrsbeauftragten Potsdams, Torsten von Einem, vorgestellt wurde.

Potsdam - Ein solcher Radschnellweg zwischen Werder und Potsdam mache hingegen aufgrund der aktuellen Voraussetzungen keinen Sinn, erklärte von Einem. Hier sei eine sogenannte Radvorrangroute geplant, die niedrigschwelligere Standards zum Beispiel an die Streckenbreite verlange. Der Ausbau der Routen dürfte in der Größenordnungen von rund 15 Millionen Euro allein für die Stadt Potsdam liegen, sagte von Einem. Er gehe davon aus, dass die Verbindungen erst nach 2030 fertig sein dürften.

Mit den sogenannten Radautobahnen sollen geplante Radschnellwege in Berlin in die umliegenden Regionen Potsdam und Potsdam-Mittelmark verlängert werden, führte von Einem aus. Dabei gehe es vorrangig um den Pendelverkehr. „Das ist kein Urlaubsradweg.“

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen nun in das Radverkehrskonzept der Stadt aufgenommen werden. Vor dem Baubeginn gibt es weiterhin viele offene Frage. Ein Punkt ist unter anderem die ungeklärte Aufteilung der Finanzierung zwischen Land und Kommunen.

Bis zum Jahr 2030 sollen die Menschen in Brandenburg 20 Prozent ihrer Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Das ist ein Ziel der Radverkehrsstrategie der Landesregierung. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) peilt damit eine Verdoppelung an. Der Radverkehrs-Anteil liege in Brandenburg bislang bei elf Prozent, sagte Beermann, der sich dabei auf eine Erhebung aus dem Jahr 2017 bezog. dpa