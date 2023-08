Mann bedroht wohl Hortmitarbeiter und verletzt Polizisten

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Mann soll in Eberswalde (Landkreis Barnim) erst Mitarbeiter eines Hortes bedroht und später einen Polizisten leicht verletzt haben. Der 36 Jahre alte Verdächtige sprang am Montagnachmittag mit einem weiteren Mann über den Zaun der Einrichtung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Mitarbeiter forderten die Männer auf, das Grundstück zu verlassen.

Eberswalde - Das Duo soll die Angestellten beleidigt und bedroht haben - vor den Augen zahlreicher Kinder. Die Polizei wurde gerufen, die Männer entfernten sich.

Eine Polizeistreife machte den 36-Jährigen wenige Minuten später in der Nähe ausfindig. Der Mann soll die Polizisten beleidigt haben. Bei einer Rangelei sei zudem einer der Beamten leicht verletzt worden, hieß es. Mithilfe von Verstärkung wurden dem Mann schließlich Handschellen angelegt. In seinen Sachen wurden laut Mitteilung Einbruchswerkzeug und ein Elektroschocker gefunden. Der Mann soll die Polizisten weiter bedroht und einen Polizisten rassistisch beleidigt haben.

Da der Verdächtige, ein den Angaben zufolge Polizei hinlänglich bekannter Obdachloser, augenscheinlich betrunken war, ordnete das Amtsgericht eine Blutentnahme an. Was die Männer auf dem Hortgelände gewollt hätten, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei untersuchte auch, ob das Einbruchswerkzeug bereits zum Einsatz kam, wie es hieß. dpa