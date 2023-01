Maren Kroymann auch 2023 da: Sketche rund ums liebe Geld

Maren Kroymann, Schauspielerin und Comedienne, lacht während einer Sendung. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Getrennt oder zusammen zahlen im Restaurant, Armut, Mittelschicht, ungleicher Lohn zwischen Männern und Frauen - darum geht es in der neuen Folge der Comedy-Reihe „Kroymann“ rund ums Thema Geld. Sie steht ab Dienstag (10. Januar) in der ARD-Mediathek und wird am Donnerstag (12. Januar, 23.35 Uhr) im Ersten ausgestrahlt. Laut ARD-Mitteilung vom Freitag führen Maren Kroymann (73) und Annette Frier (48) als „perfekt aufspielendes Duo auf einem herrlich absurden Flohmarktbesuch durch die Sendung“.

Bremen - In der Ausgabe „Kroymann und das liebe Geld“ spielen unter anderem auch Wolke Hegenbarth, Jasmin Shakeri, Godehard Giese, Minh-Khai Phan-Thi, Andreas Hoppe, Marek Harloff und Diana Amft mit. Mit der Berliner Rapperin Babyjoy (23) gibt es eine Hip-Hop-Einlage: „Die anderen haben Eier, ich die Qualifikation. Ich krieg die Überstunden, die anderen mehr Lohn.“

„Kroymann“ gehört zu den erfolgreichsten ARD-Comedyformaten und hat in den letzten Jahren viele Auszeichnungen bekommen, darunter den Grimme-Preis, den Deutschen sowie den Bayerischen Fernsehpreis. dpa