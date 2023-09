Mehr als 100.000 Gäste beim Brandenburg-Tag in Finsterwalde

Teilen

Menschen laufen über die Feststrecke beim Brandenburg-Tag. © Frank Hammerschmidt/dpa

So viele Menschen hat die Sängerstadt Finsterwalde laut ihrem Bürgermeister bei einem Fest noch nicht gesehen. Bei spätsommerlichen Temperaturen zog es die Menschen zum Brandenburg-Tag. Die Stadt präsentierte sich traditionell sangesfreudig.

Finsterwalde - Musik, Kulinarisches, Wissenswertes, Party: Der Brandenburg-Tag in Finsterwalde hat an diesem Wochenende mehr als 100.000 Gäste nach Finsterwalde im Elbe-Elsterkreis gezogen. Das zeichnete sich nach Angaben der Stadt bereits am Sonntagnachmittag ab. Besucher kamen auch aus den Nachbarländern Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auf dem Landesfest mischten sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und viele Minister der Landesregierung und Landtagsfraktionen unter die Gäste. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war als Brandenburger grüne Bundestagsabgeordnete mit dabei.

„Brandenburg hat sich auf seinem Landesfest in seiner ganzen Vielfalt präsentiert - bodenständig und innovativ. Wir können stolz und selbstbewusst auf unser Land blicken. Die Aufbruchsstimmung und den Gestaltungswillen - all das konnte man in Finsterwalde erleben“, zeigte sich Regierungschef Woidke begeistert.

Der Bürgermeister der Sängerstadt, Jörg Gampe, resümierte: „Überall hat die Musik gespielt und dabei eine große Zahl an Melodien und Klängen zusammengebracht, die gemeinsam ganz wunderbar nach Sängerstadt und Brandenburg klingen.“ Er dankte allen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren des Festwochenendes. So viele Menschen hat die Sängerstadt Finsterwalde laut Gampe bei einem Fest noch nicht gesehen.

Insgesamt 20 Chöre traten am Wochenende auf, Bands wie Silly mit Julia Neigel und Toni Krahl, Frida Gold, Marquess und Bell Book & Candle sowie der Gubener Sänger Alexander Knappe gehörten zu den Top-Acts. Mehr als 1500 Menschen gestalteten auf elf Bühnen, an 300 Ständen und auf 12 Themen-Meilen das Fest mit.

Neben dem breiten musikalischen Programm auf den zwölf Bühnen im Stadtgebiet informierten zahlreiche Themenmeilen unter anderem über die wirtschaftliche Zukunft Brandenburgs, Demokratieprojekte, den Strukturwandel in der Lausitz, Naturschutzinitiativen sowie über Bildungs- und Sportangebote. Die Fraktionen des Landtags und die Ministerien der Landesregierung stellten ihre Arbeit und Landesprojekte vor. Die Tourismusmeile und die Meile der Regionalität präsentierten Ausflugsorte und Kulinarisches.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) informierte sich bei einem Rundgang an zahlreichen Ständen und kam mit Gästen ins Gespräch. In Finsterwalde zeige sich, was der Charme der kleinen Städte in Brandenburg sei, sagte Baerbock, die in Potsdam zuhause ist. Das Fest setze auf ein starkes gesellschaftliches Miteinander, aber auch auf Nachhaltigkeit - das mache das Fest zu etwas ganz Besonderem.

Erstmals ließ die Landesregierung auch Geschenke versteigern, die der Ministerpräsident und die Kabinettsmitglieder bei Staatsbesuchen erhielten. Nach Angaben der Staatskanzlei wurden von Gästen am Samstag unter anderem Silbermünzen für 160 Euro ersteigert - ein Geschenk des armenischen Präsidenten. Auch ein Kompass für unter 20 Euro und ein altes Fabrikschild der Firma AEG für 30 Euro kamen unter den Hammer. Am Sonntag wurde unter anderem eine Grubenlampe für 71 Euro ersteigert, die 1995 vom Unternehmen Laubag an den damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe überreicht wurde. Der Erlös aus der Versteigerung von rund 5000 Euro sollen laut Staatskanzlei Frauenhäusern und der Tafel Finsterwalde zugute kommen.

Seit 1995 wird der Brandenburg-Tag gefeiert. In zwei Jahren wird das nächste Landesfest in Perleberg begangen. Die Rolandstadt in der Prignitz rührte auf der Tourismusmeile in Finsterwalde bereits die Werbetrommel für das Festwochenende im September 2025 unter dem Motto: „Perlenpracht - Mitgemacht“. dpa