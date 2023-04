Mehr Geld für Beschäftigte im Kfz-Handwerk: Tarifeinigung

Ein KFZ-Mechaniker wartet in einer KFZ-Werkstatt einen Wagen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Beschäftigten im Kfz-Handwerk im Osten erhalten deutlich mehr Geld. Die IG Metall verständigte sich laut Mitteilung vom Freitag mit den Arbeitgebern auf einen Tarifabschluss, nach dem die Löhne ab 1. November um 5 Prozent und ab 1. Oktober 2024 um weitere 3,6 Prozent steigen. Zusätzlich gebe es eine steuerfreie Inflationsausgleichprämie von insgesamt 2500 Euro, die in zwei Schritten ausgezahlt werde.

Berlin - Die mit „kraftvollen Warnstreiks“ durchgesetzte Vereinbarung bringe Beschäftigten in Autohäusern und Werkstätten eine spürbare Entlastung. Das Kfz-Handwerk werde für Fachkräfte attraktiver. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich in drei Wochen bundesweit über 23.000 Beschäftigte an den Warnstreiks. dpa