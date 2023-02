Mini-Aufgebot der Netzhoppers siegt 3:2 gegen Herrsching

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Bei den Volleys Herrsching gewannen die stark ersatzgeschwächten Brandenburger dank einer respektablen Leistung am Mittwochabend in München mit 3:2 (23:25, 25:13, 17:25, 25:23, 15:12). In der Tabelle der Zwischenrunde, Gruppe B, bleiben die Netzhoppers mit elf Punkten jedoch Dritter hinter Herrsching (14 Punkte).

München - Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski hatte bei seiner Aufstellung keine große Auswahl. Nur neun Spieler standen ihm zur Verfügung. Max Chamberlain, Mario Schmidgall, Gian-Luca Berger und Malachi Murch waren verletzt daheimgeblieben.

Die Rumpfmannschaft der Gäste zeigte im zweiten Satz ihre wohl beste Saisonleistung. In dieser Phase betrieb sie mit völlig überraschten Herrschingern eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Vor allem Angreifer Randy Deweese lief zu großer Form auf, aber auch Theo Timmermann und Max Schulz gefielen mit zielstrebigen Aktionen am Netz. Zeitweise lagen die Netzhoppers mit 13 Punkten Abstand vorne (23:10). Schulz vollendete den starken Auftritt mit dem dritten Satzball zum 25:13.

Umso ärgerlicher war es für die Netzhoppers, dass sie im ersten Durchgang aus einer 23:20-Führung nicht mehr gemacht hatten. Ein Herrschinger Block gegen Yannick Goralik wendete das Blatt zugunsten der Bayern, die mit 5:0 Punkten in Serie diesen Abschnitt noch für sich entscheiden konnten.

Auch nach dem klar verlorenen dritten Satz gaben sich die Netzhoppers noch keineswegs auf. Mit viel Kampfgeist und einem überragenden Deweese retteten sie sich in den Tiebreak. Der 2,01 Meter große US-Amerikaner sorgte im Entscheidungssatz auch für die erste Zwei-Punkte-Führung (8:6), die das Team in der Folge nicht mehr abgab. dpa