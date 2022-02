Minister sieht keine Energieknappheit für Brandenburg

Teilen

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach in Potsdam. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Brandenburg muss nach Ansicht von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine derzeit keine Defizite beim Gas befürchten. „Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums wie auch des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie ist die Energieversorgung für Industrie und Privathaushalte derzeit gesichert“, teilte Steinbach am Donnerstag in Potsdam mit.

Potsdam - Er halte kurzfristig zwar höhere Strom- und Gaspreise für möglich, teile aber die heute von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) formulierte Einschätzung, „dass sie sich mit Blick auf den Weltmarkt mittelfristig wieder einpendeln“.

Die Energieversorgung in Deutschland und somit auch in Brandenburg beruhe bereits auf einem Energiemix, sagte der Minister. „Russland ist aktuell der wichtigste Gaslieferant für Deutschland, andere Möglichkeiten mehr zu nutzen ist jetzt umso dringlicher.“ Deutschland sei aber auch eingebunden in die europäische Gesamtversorgung.

In Mallnow in Brandenburg (Landkreis Märkisch-Oderland) kommt über die russisch-europäische Pipeline Jamal-Europa Erdgas aus Russland für Westeuropa an. dpa