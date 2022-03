Minister will längere Sicherheitsbereitschaft von Braunkohleblöcken

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach steht vor dem Cottbuser Bahnhof. © Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbild

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will die endgültige Stilllegung von zwei Blöcken des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde verschieben, um mehr Versorgungssicherheit zu haben. „Ich habe mich in einem Schreiben an Herrn Bundesminister Habeck für diese Verlängerung ausgesprochen“, sagte Steinbach am Donnerstag im Landtag in Potsdam.

Potsdam - Der Block F in Jänschwalde ist bis 1. Oktober 2022 für mögliche Versorgungsengpässe in Sicherheitsbereitschaft, der Block E bis 1. Oktober 2023 - danach sollen sie endgültig vom Netz. Steinbach riet zu zügigen Verhandlungen des Bundes mit Kraftwerksbetreibern.

Die Fraktion BVB/Freie Wähler forderte in einem Antrag, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene dafür einsetzt, auf Stilllegungen von Kraftwerksblöcken Brandenburger Braunkohlekraftwerke vorerst zu verzichten. Die Sicherheitsbereitschaft sollte verlängert werden, bis eine Versorgung mit Elektroenergie und Fernwärme auch ohne russisches Erdgas sichergestellt sei.

Die Ministerpräsidenten der Ost-Länder mit Braunkohletagebau, Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD), Michael Kretschmer (Sachsen, CDU) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU) waren am Mittwoch auf Konfrontationskurs zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegangen, weil die Ampel-Koalition den Kohleausstieg „idealerweise“ von 2938 auf 2030 vorziehen will. dpa