Ministerpräsident berät mit Kommunen über die Energiekrise

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berät am Dienstagnachmittag in Potsdam mit Oberbürgermeistern und Landräten über die Auswirkungen der hohen Preise in der Energiekrise. Die rot-schwarz-grüne Koalition plant ein Hilfspaket von zwei Milliarden Euro bis voraussichtlich Ende 2024, um Lücken der Bundeshilfen zu schließen. Wie genau es aussehen soll, war weitgehend noch unklar.

Potsdam - Auch einen Rettungsschirm für Kommunen solle es geben, hatte es im Oktober geheißen. Nach dem Treffen in der Staatskanzlei will Woidke (17.00 Uhr) mit seinen Ministern und den Präsidenten von Städte- und Gemeindebund sowie Landkreistag über die Ergebnisse informieren.

Die größten Probleme angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation seien im kommenden Jahr zu erwarten, hatte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg und Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Hermann (parteilos), gesagt. Es gehe darum, einen Investitionsstopp in den Kommunen zu verhindern. Auch solle das öffentliche Angebot etwa mit Schwimmhallen, Bibliotheken und Museen aufrechterhalten werden. dpa