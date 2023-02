Mit Kamelle und Musik: Partystimmung bei Karnevalsumzug

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Sonntagnachmittag wieder ein Karnevalsumzug durch die Cottbuser Innenstadt gezogen. Tausende verkleidete Jecken zeigten sich in Partystimmung. Die bunte Parade ist laut Stadt der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. Viele Besucher kamen und säumten die Straßen, durch die bunt geschmückte Wagen rollten. Die Karnevalisten warfen Kamelle und tanzten durch die Cottbuser Innenstadt, auch Prinzenpaare und Funkenmariechen traten auf.

Cottbus - Beim 30. „Zug der fröhlichen Leute“ wollten rund 3000 Aktive mitwirken, darunter Vereine aus Berlin und Sachsen. Zehntausende Schaulustige wurden an der Strecke erwartet. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Jecken 2021 und 2022 starke Einschränkungen hinnehmen müssen, es gab kaum öffentliche Feiern und Prunksitzungen. dpa