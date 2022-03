Mittel für Wohnraumförderung gehen zurück

Blick auf Mehrfamilienhäuser. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Trotz vielerorts steigender Wohnkosten gehen die Mittel für Wohnraumförderung in Brandenburg weiter zurück. In diesem Jahr stehen 140 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Infrastrukturministerium am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es 165 Millionen Euro gewesen, im Jahr davor 175 Millionen Euro. Das Geld aus Bundes- und Landesmitteln wurde in den Vorjahren jedoch nicht vollständig verbraucht, bewilligt wurden jeweils einige Million Euro weniger.

Potsdam - Vor allem im Umland von Berlin steigen die Mieten nach Branchendaten stärker als in der Hauptstadt selbst. Steigende Energiekosten verteuern das Wohnen zusätzlich.

Im vergangenen Jahr wurden gut 1300 Wohnungen im Land gefördert, in etwa so viele wie im Vorjahr. Es waren aber weniger Neubauten darunter, dafür mehr Modernisierungen und Instandsetzungen. 622 Wohneinheiten mit Mietpreis- und Belegungsbindungen wurden gefördert, außerdem 391 Studentenwohnungen.

Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt seit Jahren, weil die zeitlich befristete Förderung endet. 2015 waren es noch gut 53.000, vergangenes Jahr 21.154. Mit einer Förderhöhe von 150 Millionen Euro im Jahr kann der Trend nach einer Ministeriumsprognose gebremst werden und die Zahl ab 2030 wieder steigen.

Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Wohnen dürfen darin nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen. In Teilen Brandenburgs liegen die Bestandsmieten unter denen des sozialen Wohnungsbaus.

„Der Brandenburger Wohnungsmarkt zeichnet sich nach wie vor durch eine große Spannweite zwischen wachsenden und schrumpfenden Regionen aus“, teilte Minister Guido Beermann (CDU) mit. „Gleichzeitig sehen wir uns neuen Herausforderungen wie den steigenden Energie- und Baupreisen gegenübergestellt.“ Angesichts der dynamischen Marktentwicklung werde das Land seinen Instrumentenkasten anpassen und die Wohnraumförderung aktualisieren, kündigte Beermann an. dpa