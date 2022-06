Mittelfeldspieler Löwen vor Wechsel von Hertha in die USA

Eduard Löwen, Mittelfeldspieler bei Hertha BSC. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Mittelfeldspieler Eduard Löwen wird Hertha BSC in Richtung USA verlassen. Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung und Formalitäten wie der Arbeitserlaubnis steht der 25 Jahre alte Deutsche vor einem Wechsel zum St. Louis City SC, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Ein Transfer von Löwen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet.

Berlin - „Wir bedanken uns bei Eduard Löwen für seine Zeit bei Hertha BSC und wünschen ihm alles Gute für seine persönliche und sportliche Zukunft“, sagte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic der Mitteilung zufolge.

Löwen war im Sommer 2019 vom 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselt. In der Hauptstadt konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und machte insgesamt nur 14 Bundesligaspiele für Hertha. In der vergangenen Saison war er an den VfL Bochum ausgeliehen und kam auf 26 Ligaspiele. Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, ist in St. Louis Sportdirektor. Der frühere BVB-Keeper Roman Bürki ist ebenfalls bei dem Club unter Vertrag. dpa