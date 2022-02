Mobile Verbraucherberatung per Videochat gestartet

Teilen

Die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) hat eine neue mobile Verbraucherberatung für den Brandenburger Süden gestartet. Gemeinsam mit Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), dem Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), und Luckaus Bürgermeister Gerald Lehmann (parteilos) wurde am Donnerstag das neue „Digimobil“ eröffnet.

Potsdam - Die meisten Anfragen der Verbraucherinnen und Verbraucher drehten sich derzeit um das Thema Energie - um Preiserhöhungen sowie Kündigungen von Strom- und Gasverträgen, teilte die VZB am Donnerstag mit. Zu diesen und weiteren Problemen könnten sich die Menschen ab sofort per Videochat beraten lassen.

Das neue „Digimobil Süd“ fahre monatlich in die insgesamt 15 Kommunen im südlichen Brandenburg, sagte eine Sprecherin der VZB am Donnerstag. Dort weise eine Servicekraft die Ratsuchenden in die Technik ein, stellt die Verbindung zu der passenden Beratungskraft per Videochat her und steht als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Das ermögliche es Verbrauchern zusätzlich zum Telefonservice, ohne den Weg zur Verbraucherzentrale aufnehmen zu müssen, persönlich beraten zu werden.

Der Videochat mit den Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale ermögliche Ratsuchenden nun auch in 15 Kommunen im Süden Brandenburgs eine unabhängige Rechtsberatung zu ihren Problemen mit Anbietern, sagte Nonnemacher. „Damit stärken wir den Verbraucherschutz in den ländlichen Räumen weiter.“

Das Verbraucherschutzministerium fördert sowohl den Weiterbetrieb des im Rahmen eines Pilotprojektes entstandenen Digimobils Nord als auch das neue Digimobil Süd. Ab sofort bietet die Verbraucherzentrale regelmäßig persönliche Vor-Ort-Beratung per Videochat in den Kommunen Bad Liebenwerda, Beeskow, Eisenhüttenstadt, Finsterwalde, Forst, Guben, Lauchhammer, Lübben, Lübbenau, Luckau, Luckenwalde, Senftenberg, Spremberg, Treuenbrietzen und Wildau an. dpa