Munitionsteile werden untersucht: Keine Gefahr mehr

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Suche nach Munitionsteilen in der Ruine einer abgebrannten Scheune in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) ist nach Angaben der Polizei abgeschlossen. Es bestehe keine Gefahr mehr, der Sperrkreis sei aufgehoben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nun werde untersucht, ob die Munitionsteile gefährlich seien oder nicht, und ob darin noch Sprengmittel enthalten seien.

Hohen Neuendorf - Auch die Ursache für den Brand der Scheune im Ortsteil Borgsdorf war zunächst offen.

Die Ermittler waren nach dem Brand vom Montag auf Gegenstände gestoßen, die möglicherweise gefährlich sein könnten. Experten des Landeskriminalamtes fanden verschiedene Munitionsteile. Am Dienstag war ein Sperrkreis von 400 Metern eingerichtet worden, 32 Menschen aus umliegenden Häusern wurden evakuiert. Am Dienstagabend wurde der Sperrkreis auf das Grundstück reduziert, die Menschen konnten wieder in ihre Häuser. Am Mittwoch wurden nach Polizeiangaben weitere Munitionsteile gefunden.

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen am Montag einen lauten Knall gehört und waren so auf die Flammen aufmerksam geworden. Verletzt wurde niemand. Durch die Hitzeentwicklung wurden aber Fenster umliegender Häuser beschädigt. dpa