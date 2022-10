Museum Barberini nach Attacke auf Monet-Bild wieder geöffnet

Teilen

Das Potsdamer Museum Barberini am Alten Markt. © Soeren Stache/dpa

Gut eine Woche nach dem Kartoffelbrei-Angriff von Klimaaktivisten auf ein wertvolles Gemälde von Claude Monet hat das Museum Barberini in Potsdam am Montagvormittag wieder geöffnet. Wegen der Störaktion war das Haus für einige Tage geschlossen. Mit Leihgebern für die aktuelle Surrealismus-Ausstellung wollte das Museum über Sicherheitsmaßnahmen beraten.

Potsdam - Das Museum Barberini in der Potsdamer Stadtmitte will die Sicherheit erhöhen. Die Ausstellungsräume können nun nur nach Abgabe von Jacken und Taschen an der Garderobe oder in den Schließfächern besucht werden. Vor der Wiederöffnung warteten Dutzende Besucher vor dem Eingang. „Es ist ein besonders schöner Moment“, sagte Direktorin Ortrud Westheider.

Am Wochenende hatten Klimaschutz-Aktivisten ihre umstrittenen Störaktionen in Berlin fortgesetzt. Im Museum für Naturkunde klebten sich am Sonntag zwei Frauen an die Haltestangen eines Dinosaurierskelettes. Auch in der Alten Nationalgalerie in Berlin löste eine Aktion einen Polizeieinsatz aus, der Hintergrund war hier zunächst unklar. dpa