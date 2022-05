Mutmaßlicher SS-Wachmann: Staatsanwaltschaft plädiert

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Die Staatsanwaltschaft hält im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen voraussichtlich ihr Plädoyer. Der Staatsanwalt wird nach Angaben des Vorsitzenden Richters Udo Lechtermann wahrscheinlich am Dienstag in Brandenburg/Havel den Schlussvortrag halten (Prozess ab 10.00 Uhr). Ein 101-Jähriger ist angeklagt, als damaliger Wachmann im KZ Sachsenhausen von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben.

Brandenburg/Havel - Der Angeklagte bestreitet, dass er in dem KZ tätig war und gibt an, er arbeitete in der fraglichen Zeit als Landarbeiter bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern). Die Staatsanwaltschaft stützt sich bei ihrer Anklage aber auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes.

Die Verhandlung war am Montag nach mehrwöchiger Erkrankungspause des Angeklagten weitergegangen. Dem 101-Jährigen geht es nach Einschätzung eines Rechtsmediziners nach einer Corona-Erkrankung und einer Operation am Fuß wieder so gut, dass er weiter eingeschränkt verhandlungsfähig ist - das heißt bis zu zweieinhalb Stunden pro Tag. Der Prozess könnte nach bisheriger Planung am 2. Juni zu Ende gehen. dpa