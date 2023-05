Nach Feier zwei Männer in Zabelsdorf vermisst

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften sucht die Polizei im Landkreis Oberhavel seit Freitag nach zwei vermissten Männern. Die beiden 22-Jährigen hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Nach Polizeiangaben vom Sonntag liefen sie nach dem Ende der Party am frühen Morgen des nächsten Tages vermutlich zum Ufer des Großen Wentowsees.

Zehdenick - Dort fanden die Beamten die Jacke von einem der Männer. Seitdem fehlt von beiden jede Spur.

Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Ein Fährtenhund sowie ein Polizeihubschrauber suchten am Freitag den See und umliegende Bereiche ab. Am Samstag kam auch Sonartechnik zum Einsatz. Weite Teile des Ufers wurden mit Drohnen überflogen. Die Suche mit einer Unterwasserdrohne wurde wegen schlechter Sichtverhältnisse unter Wasser abgebrochen. Mit Funkwagen und Dienstbooten der Wasserschutzpolizei wurde der komplette Uferbereich des Sees geprüft. Anwohner und Wassersportler wurden befragt - bislang ohne Erfolg. dpa