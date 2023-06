Nach Tod von 15-Jähriger: Ermittlungen gegen Jugendlichen

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Rathenow ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Jugendlichen. Es gebe den Anfangsverdacht, dass der minderjährige Beschuldigte dem Mädchen Betäubungsmittel verschafft und so leichtfertig ihren Tod verursacht habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam am Mittwoch. Es werde geprüft, ob die in Frage stehenden Betäubungsmittel zumindest „mitursächlich“ für den Tod des Mädchens waren.

Rathenow - Um welche Art von Drogen es sich handele, sagte die Sprecherin nicht.

Die 15-Jährige war am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungsbehörden vermuten eine Überdosis chemischer Drogen als Grund. Die genauen Obduktionsergebnisse und das Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung stünden allerdings noch aus, führte die Sprecherin aus.

Der jugendliche Verdächtige ist aktuell auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Es gebe noch keinen ausreichend dringenden Tatverdacht, um eine U-Haft zu rechtfertigen, führte die Sprecherin aus. Der Verdächtige sei schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ob er regelmäßig mit Drogen deale, wurde nicht mitgeteilt. dpa