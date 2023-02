Nach Unfall: 79-Jähriger stirbt an seinen Verletzungen

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nach einem Verkehrsunfall in Stradow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb der 79-Jährige bereits am vergangenen Freitag in einer Cottbuser Klinik.

Cottbus - Der Wagen des Mannes war am 24. Januar bei einem Unfall auf der Stradower Dorfstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Rettungskräfte hatten den 79-Jährigen und den 56 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Wagens zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für Nachfragen zum Stand der Ermittlungen oder dem Gesundheitszustand des 56-Jährigen war die Polizei zunächst nicht zu erreichen. dpa