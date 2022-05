Nachfrage nach Saisonarbeitskräften lässt Zahlen sinken

Ein Schild steht vor einem Standort der Agentur für Arbeit. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die für die Jahreszeit typische hohe Nachfrage nach Saisonarbeitskräften hat die Arbeitslosigkeit in Brandenburg im April sinken lassen. 71.106 Arbeitslose waren in dem Bundesland gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 2262 Menschen weniger als im März. Im Vergleich zum April des Vorjahres gab es 11.

Berlin - 752 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 beziehungsweise 0,9 Punkte auf 5,3 Prozent zurück.

„Auch wenn wir derzeit noch zaghaft die Frühjahrsbelebung in Form von wärmenden Sonnenstrahlen verspüren, so ist bei uns die Belebung am Arbeitsmarkt in Form der saisonalen Nachfrage nach Arbeitskräften erkennbar“, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. „Nicht nur die typischen Saisonbetriebe in der Gastronomie und dem Tourismus sowie der Baubranche sind auf der Suche nach Arbeitskräften, auch alle anderen Branchen in der Region signalisieren eine große Arbeitskräftenachfrage.“

Demnach meldeten die Unternehmen mehr als 28.500 freie Stellen. Das waren rund 6600 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. dpa