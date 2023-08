„Nacht der Perseiden“: Sternschnuppen-Regen erwartet

Teilen

Eine Sternschnuppe ist am Sternenhimmel über einem Baum zu sehen. © Matthias Balk/dpa

Wer Sternschnuppen sehen will, kann am kommenden Wochenende bei klarer Sicht ein kosmisches Schauspiel am Nachthimmel erleben. Der Natur- und Sternenpark Havelland organisiert mehrere Veranstaltungen zur „Nacht der Perseiden“. Vom 12. auf den 13. August können Himmelsbeobachter mit etwas Glück etwa 50 Sternschnuppen pro Stunde erspähen, wie es auf der Internetseite des Sternenparks heißt.

Potsdam/Havelland - Einige Teleskope stehen auf der Beobachtungswiese bereit, auf der die Sternengucker picknicken können.

Im Havelland soll sich der Himmel besonders gut beobachten lassen. Der kleine Ort Gülpe dort gilt als einer der dunkelsten Orte Deutschlands. Das umliegende Gebiet wurde 2014 als Sternenpark ausgewiesen.

Auch im Norden Potsdams, auf der Habichtwiese, wird am Samstag eine Sternennacht veranstaltet, wie das Urania-Planetarium in Potsdam ankündigte. Beobachtern werde empfohlen, in jener Nacht abseits störender Lichtquellen mindestens eine Stunde lang den Himmel zu beobachten.

Die Perseiden scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen, doch sie sind eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht. dpa