Netzhoppers finden neuen Trainer: Kolevich übernimmt

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der Argentinier Alejandro Kolevich übernimmt in der kommenden Saison die Aufgabe, die völlig neu formierte Mannschaft der Brandenburger auf Bundesliga-Niveau zu trimmen. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Kolevich löst bei den Netzhoppers Tomasz Wasilkowski ab, der sich nach nur einem Jahr auch infolge der Insolvenz des Clubs verabschiedet hatte und künftig den Frauen-Zweitligisten NawaRo Straubing trainiert.

Königs Wusterhausen - Zuletzt war der 35-jährige Kolevich beim argentinischen Erstligisten Paracao Voley als Chefcoach beschäftigt. Die Bundesliga ist ihm aber keineswegs fremd. Von 2019 bis 2021 trainierte er die Bisons Bühl, die sich dann mangels Finanzen aus der Bundesliga zurückgezogen haben. „Er passt sehr gut in unser Profil, weil er bereits Bundesligaerfahrung mitbringt und dabei auch gezeigt hat, dass er eine junge Mannschaft erfolgreich führen kann“, sagte Dirk Westphal, Geschäftsführer der Netzhoppers. dpa