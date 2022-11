Netzhoppers leiden unter Verletzungssorgen

Teilen

Die Hand einer Frau hält einen Volleyball. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Personalprobleme machen dem Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee vor dem Spiel am Samstag (20.00 Uhr) beim VfB Friedrichshafen schwer zu schaffen. Zuspieler Byron Keturakis ist im Training umgeknickt, sein Einsatz ist unwahrscheinlich. Drei weitere Spieler der Brandenburger sind angeschlagen. „Wir haben in dieser Saison so viel Verletzungspech wie noch nie“, klagte Teammanagerin Britta Wersinger.

Bestensee - Die Folge: Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Saisonspielen liegen die Netzhoppers deutlich unter dem erwarteten Limit.

Von der Verletzungsmisere besonders betroffen ist Diagonalangreifer Raymond Barsemian. Der 1,98 Meter große Neuzugang vom mallorquinischen Club CV Manacor kam bisher wegen Rückenbeschwerden kaum zum Einsatz, gegen Friedrichshafen wird er wohl wegen Schmerzen im Fußgelenk passen müssen. Zudem ist fraglich, ob Trainer Tomasz Wasilkowski am Samstag auf Libero Moritz Eckardt (Mittelfuß) sowie Mittelblocker Malachi Murch (Schulter) zurückgreifen kann.

„Um in Friedrichshafen erfolgreich zu sein, müssten wir mal auf unseren kompletten Kader zur Verfügung haben, sowohl im Training als auch im Spiel“, meinte Britta Wersinger. Vielleicht kommt den Netzhoppers jedoch zugute, dass dem VfB Friedrichshafen nach seinem kraftraubenden 3:2-Sieg im Champions-League-Spiel gegen Frankreichs Meister Montpellier HSC VB am Donnerstag nur 48 Stunden Zeit zur Regeneration bleiben.

Gewonnen haben die Netzhoppers in Friedrichshafen in ihrer gesamten Bundesligazeit erst einmal. Am 5. Februar 2020 überraschten sie am Bodensee mit einem 3:1-Sieg. Dirk Westphal wurde hinterher als wertvollster Spieler des Matches (MVP) geehrt. Der 36-jährige Ex-Nationalspieler wird auch am Samstag wieder für die Netzhoppers auflaufen. dpa