Netzhoppers verlieren 0:3 bei den Grizzlys Giesen

Volleyball-Spielbälle liegen auf einem Haufen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben nach zuvor zwei Siegen in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga wieder einen Rückschlag erlitten. Bei den Grizzlys Giesen unterlagen die Brandenburger am Samstag mit 0:3 (26:28, 24:26, 18:25). Vor 1300 Zuschauern in Hildesheim lag für die Gäste auch eine 2:0-Satzführung im Bereich des Möglichen. Mit elf Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski in ihrer Fünfergruppe Dritter.

Hildesheim - Reichlich Gesprächsbedarf hatten die Netzhoppers nach dem ersten Satz. Ihr Zorn entlud sich am Schiedsrichtergespann, das beim Stande von 26:26 den Giesenern einen höchst umstrittenen Punkt zum 27:26 zuerkannte. Zuspieler Byron Keturakis regte sich über die offenkundige Fehlentscheidung derart auf, dass er die Rote Karte sah. Dadurch starteten die Gäste in den zweiten Durchgang gleich mit einem 0:1-Rückstand.

Versäumt hatten die Netzhoppers zuvor, den ersten Satz nach einer zäh erkämpften 23:21-Führung für sich zu verbuchen. Was das Einbüßen eines klaren Vorsprungs angeht, erlebten die Gäste ihren Tiefpunkt allerdings erst im zweiten Durchgang. Da lagen sie 22:16 vorne, konnten kurze Zeit später zwei Satzbälle nicht nutzen und verloren noch 24:26.

Die Moral der Netzhoppers war gegen Ende des dritten Satzes endgültig gebrochen. Giesen hatte in der Schlussphase gegen einen resignierenden Gegner leichtes Spiel. dpa