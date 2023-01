Netzhoppers wollen Friedrichshafen „ordentlich ärgern“

Teilen

Bälle liegen aufeinander. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gegen Rekordmeister und Champions-League-Teilnehmer VfB Friedrichshafen stehen die Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag (19.00 Uhr) daheim in der Volleyball-Bundesliga vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Doch die Mannschaft geht diese Herausforderung mutig an. „Sicher sind wir da nicht der Favorit“, sagte Netzhoppers-Libero Moritz Eckardt der Deutschen Presse Agentur, „aber wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um Friedrichshafen ordentlich zu ärgern.“

Bestensee - Das Hinspiel verloren die Brandenburger Mitte November zwar mit 0:3, setzten aber dem vermeintlich übermächtigen Gegner in den Sätzen zwei und drei mit jeweils 22 Punkten erheblichen Widerstand entgegen. Für das aktuelle Aufeinandertreffen schlägt Eckardt den Netzhoppers ein eher unbekümmertes Auftreten vor. „Wir müssen einfach nur unser Spiel machen und das aufs Feld bringen, was wir können“, sagte der 21-Jährige.

Letztlich dient diese Partie den Netzhoppers schon als Vorbereitung auf die am 4. Februar beginnende Zwischenrunde. Den derzeit eingenommenen siebten Tabellenplatz kann die Mannschaft in ihren letzten vier Partien der Hauptrunde nicht mehr verbessern. Mit 13 Punkten Abstand ist der Tabellensechste Herrsching bereits uneinholbar.

Der glatte 3:0-Sieg am Mittwoch beim Schlusslicht VC Olympia Berlin hat den Netzhoppers jedoch Auftrieb gegeben. „Wir wollen das Momentum nutzen, um vor Beginn der Zwischenrunde noch mal ein paar Punkte zu holen“, sagt Eckardt. Fraglich ist gegen Friedrichshafen der Einsatz von Mittelblocker Max Chamberlain, den Knieprobleme plagen. dpa