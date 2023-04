Neue US-Führung: Studio Babelsberg bleibt zuversichtlich

Filmproduktion

Das Studio Babelsberg sieht trotz des Verlusts der Eigenständigkeit neue Chancen für das Geschäft mit Streaming und Fernsehen. „Wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel, in dem wir unsere Beziehungen zu lokalen deutschen Produktionen ausbauen und weiterhin ein führender internationaler Standort für Kreative in der TV- und Filmindustrie bleiben werden“, sagte der Co-Vorsitzende Andy Weltman am Samstagabend.

Potsdam - Das Studio Babelsberg, nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt, unterstellt seine Leitung der Mehrheitsaktionärin Kino Bidco. Sie ist eine 100-prozentige Tochterfirma des Filmstudio-Betreibers Cinespace Studios, der von Fondsgesellschaften der TPG Real Estate Partners (TREP) gehalten wird, einer Plattform für Immobilieninvestments. Eine außerordentliche Hauptversammlung stimmte am Freitag mit großer Mehrheit für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Die Brandenburger Landesregierung hofft auf eine Sicherung des Standorts. „Entscheidend ist für die Landesregierung, dass die rund 100 Arbeitsplätze am Standort Babelsberg erhalten bleiben“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). dpa