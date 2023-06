Neumann: Maßnahmen zum Schutz der Oder endlich umsetzen

Blick über die Landschaft zum Sonnenuntergang am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. © Patrick Pleul/dpa

Um eine neue Umweltkatastrophe in der Oder zu verhindern, dringt die grüne Europaabgeordnete Hannah Neumann auf die Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen zum Schutz des Flusses. „Wir haben die Aktionspläne auf dem Tisch liegen, aber es passiert nichts auf polnischer Seite“, sagte Neumann bei einer mehrtägigen Oder-Reise am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Schwedt - Das gemeinsame Krisenmanagement müsse besser werden. „Offensichtlich sind wir aber noch nicht im Optimalzustand. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir überhaupt keine Krise zu managen haben“, betonte sie. Die EU-Abgeordnete tauscht sich in dieser Woche mit polnischen und deutschen Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zur Lage der Oder aus.

Verärgert zeigte sich die Politikerin über fehlende Informationen der polnischen Seite zum jüngsten Fischsterben in einem Seitenkanal der Oder und einem weiteren Kanal in Polen. Nach Informationen des Bundesumweltministeriums vom Sonntag ist das Geschehen bislang nicht an Deutschland gemeldet worden. Dass man davon wieder zuerst aus der Presse erfahren habe, sei frustrierend, sagte EU-Parlamentarierin Neumann.

Vor einigen Tagen wurden nach Angaben der Woiwodschaft Opole im Gleiwitzer Kanal, der von der Oder abzweigt, sowie im nahen Kedzierzyn-Kanal insgesamt 450 Kilogramm tote Fische geborgen. In beiden Kanälen wurde bei Proben auch die giftige Goldalge nachgewiesen. Das löste auch in Deutschland neue Besorgnis aus. Polen rief einen Krisenstab ein.

Im August vergangenen Jahres war es in der Oder zu einem großen Fischsterben gekommen. Fachleute gehen davon aus, dass hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift einer Algenart mit den Namen Prymnesium parvum wesentliche Ursachen für das Fischsterben waren.

Einen polnischen Gesetzentwurf zum besseren Schutz der Flüsse sieht die Europaabgeordnete kritisch. Der Entwurf beinhalte unter anderem zusätzliche Belastungen für den Fluss wie etwa große Bauvorhaben, sagte Neumann. Kernprobleme wie Salzeinleitungen würden nicht angegangen. dpa