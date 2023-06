Waldbrand in Brandenburg: Explosionsgefahr durch Munition – rollen jetzt Panzer an?

Von: Moritz Bletzinger

Der Waldbrand bei Jüterbog hat sich auf eine Fläche von 150 Hektar ausgebreitet. Die Gefahr für die Feuerwehr ist groß: Es liegt Munition im Boden.

Jüterborg – Am Mittwochabend brach Feuer aus. Der Wald bei Jüterbog in Brandenburg brennt immer noch. Dichte Rauchwolken steigen über dem Gebiet auf, die Löscharbeiten kommen schleppend voran. Mittlerweile ist eine Fläche von 150 Hektar betroffen, am Samstagvormittag waren es noch 45 Hektar.

Waldbrand in Brandenburg breitet sich aus: Munition im Boden – Feuerwehr kommt nicht an die Brandherde

„Das Feuer vergrößert sich gerade“, sagt Einsatzleiter Rico Walentin der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Es sei Wind aufgekommen, der die Lage verschlechtert hat.

Die Löscharbeiten sind ohnehin schwierig, denn auf dem Gelände liegt scharfe Munition. Explosionsgefahr! Es brennt auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Große Gefahr für die Einsatzkräfte, die nicht wie im Normalfall vorgehen können. Sie kommen kaum an die Brandherde heran.

Feuer bei Jüterbog: Kommen jetzt Panzern zum Einsatz?

Immer wieder warfen Löschflugzeuge Wasser über dem Feuer ab. Aber: „Mit Löschflugzeugen hatten wir nicht mehr den gewünschten Effekt, er war nicht massiv genug“, sagt Walentin. Die Feuerwehr hätte mehr Flieger gebraucht. Mit zehn Löschfahrzeugen halten die Einsatzkräfte das Feuer momentan vom Wegesrand aus unter Kontrolle. Sie stellen sich auf einen langen Kampf ein. „Wir rechnen nicht mit einem schnellen Ende“, sagt eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse Agentur.

Helfen könnten jetzt Panzer, mit denen die Feuerwehr eine Schneise in den Wald ziehen würde. Die Behörde prüft den Einsatz von Lösch- und Bergepanzern, sagt der Einsatzleiter. Aber auch mit Panzern würde es nicht einfach. Überall liegt Munition, aber die Feuerwehr wisse nicht, wo genau. Walentin hofft auf Windstille und Regen, doch die Wettervorhersage sieht anders aus. (moe)