Niederlage daheim: Netzhoppers scheiden im Viertelfinale aus

Die Netzhoppers KW-Bestensee sind im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Volleyballmeisterschaft ausgeschieden. Das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski verlor am Donnerstagabend daheim mit 1:3 (15:25, 25:18, 15:25, 14:25) gegen die SWD-Powervolleys Düren. Die Netzhoppers verpassten damit in der Serie Best-of-Three den Ausgleich nach Siegen und ein drittes Spiel, das am Sonntag in Düren stattgefunden hätte.

Bestensee - Nach dem 0:3 im ersten Duell besiegelte die zweite Niederlage das Aus für den Tabellensiebten der Hauptrunde gegen den Tabellenzweiten.

Der Auftaktdurchgang ging vor heimischer Kulisse gleich verloren. Im zweiten Satz aber steigerten sich die Netzhoppers, gingen zunächst mit zwei, drei Punkten in Führung, ehe sie zwischenzeitig auf 19:12 davonzogen. Die Hochphase hielt aber nicht an. Düren sorgte im dritten Durchgang rasch für einen Vorsprung und kontrollierte die Partie.

„Der Glaube stirbt ja bekanntlich zuletzt. Auf alle Fälle bin ich mir sicher, dass wir vor heimischer Kulisse mehr Chancen auf einen Sieg haben werden“, hatte Kapitän Mario Schmidgall vor der Partie gesagt. Die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Seit mittlerweile sechs Begegnungen warten die Netzhoppers nun schon auf einen Sieg gegen Düren. Der bis dato letzte gelang am 5. Februar 2017 (3:1). Im vierten Satz verwandelten die Dürener ihren ersten Matchball. dpa