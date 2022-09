Noch keine Lösung für Öl via Polen für PCK-Raffinerie

Teilen

PCK steht auf einem Gebäude der Raffinerie PCK in Schwedt. © Annette Riedl/dpa/Archiv

Die für Ostdeutschland wichtige Raffinerie braucht ab 1. Januar Ersatz für russisches Öl. Ein Teil soll über Rostock kommen. Über weitere Mengen muss der Bund weiter mit Warschau verhandeln.

Schwedt - In den Verhandlungen mit Polen über Öllieferungen an die PCK-Raffinerie in Schwedt gibt es noch keine Lösung. Es gebe keinen neuen Stand, berichtete die Bürgermeisterin von Schwedt, Annekathrin Hoppe (SPD), am Freitag nach einer Sitzung der Task Force zur Zukunft der Anlage. Die Bundesregierung habe die Aufgabe, intensiv weiter daran zu arbeiten, um ab Januar zusätzliche Mengen Öl über Danzig zu bekommen. „Das wäre sehr wichtig für Schwedt.“

Die Bundesregierung hatte vor einer Woche einen drastischen Einschnitt für PCK verkündet: Die Mehrheitseigner - zwei deutsche Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft - wurden unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Hintergrund ist das Ölembargo gegen Russland, das ab 1. Januar greift. PCK bezieht bisher russisches Öl über die „Druschba“-Pipeline. Nun werden Alternativen benötigt.

Neben Tankeröl aus dem Hafen Rostock, das 50 bis 60 Prozent des Bedarfs im PCK decken könnte, will die Bundesregierung weitere Mengen über den polnischen Hafen Danzig beziehen. Die polnische Regierung hatte deutlich gemacht, dass sie keine Geschäfte mit Rosneft machen will. Berichten zufolge dringt Polen auf eine Enteignung statt einer Treuhandlösung für Rosneft. Der Linken-Politiker Klaus Ernst warnte, der „Protest von Polen“ zeige, dass der Weiterbetrieb in Schwedt keinesfalls sicher sei. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte jedoch auf Nachfrage, die polnische Regierung habe auf die Treuhandlösung positiv reagiert.

Schwedts Bürgermeisterin Hoppe sagte, in der Sitzung der Task Force sei ausführlich über die Treuhandlösung und den Zukunftsplan für die Region informiert worden. Aus ihrer Sicht sei es besonders wichtig, dass die Stadt Schwedt an Planungen zum geplanten Sonderprogramm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ beteiligt werde. Damit sollen unter anderem gewerbliche Investitionen und regionale Infrastruktur gefördert werden, um den Standort attraktiv zu halten.

Insgesamt habe sich die Stimmung in Schwedt leicht verbessert, sagte Hoppe. „Die Menschen erkennen die Bemühungen der Bundesregierung an.“ Das gelte auch für die finanzielle Unterstützung. So bekämen junge Leute in Schwedt eine Zukunftsperspektive.

Der PCK-Betriebsrat forderte, nicht nur die Arbeitsplätze in der Raffinerie, sondern auch bei Partnerunternehmen der Region zu sichern. „Diese Arbeitsplätze müssen Bund und Land mit dem Zukunftspaket genauso in den Blick nehmen!“, erklärte die Betriebsratsvorsitzende Simona Schadow. Der Flächentarifvertrag Chemie Ost müsse weiter gelten. Die Zusagen für Investitionen werten die Beschäftigten als handfeste Grundlage für den Weiterbetrieb der Raffinerie und die Entwicklung des Standortes.

Nach Angaben der Bundesregierung sollen im Landkreis Uckermark und in die PCK-Raffinerie binnen 15 Jahren 825 Millionen Euro investiert werden. Davon soll der Bund 77 Prozent tragen. Hinzu kämen weitere Maßnahmen zur Sicherung von Beschäftigung und Löhnen am Standort der PCK-Raffinerie. dpa