OB-Wahl: Wirtschaft sieht mit Strukturwandel große Chance

Die Südbrandenburger Wirtschaft sieht Cottbus als Zentrum des Strukturwandels und rechnet der Stadt deshalb große Entwicklungschancen zu. Vom neu gewählten Stadtoberhaupt erhofft sie sich Unterstützung bei der Ansiedlung von Fachkräften.

Cottbus - Vor der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters in Cottbus fordert die Wirtschaft in Südbrandenburg, alle Kräfte für den Zuzug von Fachkräften einzusetzen. Es müsse klar sein, dass Cottbus im Zentrum des Strukturwandels stehe, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK), Wolfgang Krüger, der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt müsse deshalb einen ganz entscheidenden Beitrag für die Unterbringung von Fachkräften leisten.

Dazu gehöre etwa die Schaffung von Wohnraum für Menschen, die in der Stadt ihren Arbeitsplatz finden. „Das betrifft vor allem den Zuzug von hochqualifizierten Wissenschaftlern und Ingenieuren“, sagte Krüger. Die IHK vertritt etwa 35.000 Unternehmen aus Industrie, Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen und Verkehr. Zudem müsse der Stadt vermittelt werden, dass die Strukturentwicklung eine große Chance für Cottbus sei und man „vor diesen Veränderungen keine Angst zu haben braucht“, betonte Krüger.

In der zweitgrößten Stadt Brandenburgs soll unter anderem der künftige Lausitz Science Park (LSP) entstehen. Mit dem TIP entsteht zudem eine der größten freien Gewerbeflächen in Brandenburg mit Platz für Tausende Arbeitsplätze. In einem Sondergebiet soll einmal das Zentrum für Künstliche Intelligenz und ein Energie-Innovationszentrum seinen Platz haben. Es schließt an ein Gebiet an, wo unter anderem das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die Fraunhofer Gesellschaft investieren.

Am 11. September wählen die Cottbuserinnen und Cottbuser für die nächsten acht Jahre ihr neues Stadtoberhaupt. Im Rennen sind Lysann Kobbe (Die Basis), Johann Staudinger (Einzelbewerber), Thomas Bergner (CDU), Tobias Schick (SPD), Lars Schieske (AfD), Felix Sicker (FDP) und Sven Benken (Unser Cottbus). Amtsinhaber Holger Kelch (CDU) tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder an. dpa