Öko-Landwirtschaft in Brandenburg legt zu

Eine Landwirtin und ihr kleiner Sohn sitzen in ihrem Trecker. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Die Öko-Landwirtschaft erlebt in Brandenburg einen Zuwachs. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche sei im Jahresvergleich von 15,5 Prozent auf 16,6 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, teilte das Agrarministerium am Dienstag in Potsdam mit. Auch die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe stieg von 1505 auf 1593.

Potsdam - Von insgesamt rund 1,3 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche seien im Jahr 2022 in Brandenburg 217 410 Hektar (16,6 Prozent) ökologisch bewirtschaftet worden. Das seien 15 194 Hektar mehr als im Jahr 2021. Spitzenreiter bei der Öko-Fläche ist der Kreis Dahme-Spreewald mit einem Anteil von 35 Prozent.

Brandenburg will den Anteil an ökologisch bewirtschafteter Fläche deutlich steigern. Im Jahr 2019 habe der Anteil noch bei 12,9 Prozent gelegen, hieß es. dpa