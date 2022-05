Öl-Embargo kann klimafreundlichen Umbau antreiben

Teilen

Tanks von Transneft, einem staatlichen russischen Unternehmen, das die Erdöl-Pipelines betreibt. © Stringer/dpa/Archivbild

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, sieht in dem geplanten Öl-Embargo gegen Russland die Chance, die PCK-Raffinerie in Schwedt schnell auf eine klimafreundlichere Produktion umzustellen. In Schwedt brauche es einen kompletten Umbruch, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im RBB24-Inforadio.

Schwedt - „Der Standort hätte ja auch so nur noch wahrscheinlich eine Perspektive von zehn Jahren, weil wir rausgehen aus dem Ölgeschäft und fossilen Energien.“ Auch wenn es zunächst absurd klinge, sei die aktuelle Entwicklung „jetzt auch ein Katalysator für eine schnellere Transformation und letztendlich auch eine größere Zukunftsfähigkeit des gesamten Standorts“, sagte Schneider.

Durch ihre Entscheidung für das Embargo stehe die Bundesregierung in der Pflicht, bei der Transformation in Schwedt mitzuhelfen, sagte der Ostbeauftragte. „Das ist auch eine Verpflichtung, die wir gegenüber den Beschäftigten haben, aber auch der ganzen Region in Schwedt, bei der Transformation da jetzt als Bund auch mit engagiert zu bleiben.“

Hintergrund sind Pläne der EU-Kommission, wegen des Ukraine-Kriegs den Import russischen Rohöls zu verbieten. Die Raffinerie Schwedt wird derzeit ausschließlich mit russischem Öl versorgt, sie wird vom russischen Staatskonzern Rosneft mehrheitlich kontrolliert. dpa