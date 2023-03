Ostermärsche im Zeichen des Krieges auch in Brandenburg

„"Nein zum Krieg“" steht auf dem Schild eines Teilnehmers eines Ostermarsches geschrieben. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Auch in Brandenburg plant die Friedensbewegung wieder einige traditionelle Ostermärsche. Die Kundgebungen sollen sich gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine richten. Das Netzwerk Friedenskooperative teilte am Donnerstag mit, dass es in mehreren Städten Brandenburgs wie etwa Potsdam, Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt Demonstrationen geben werde.

Potsdam - Auch die Linkspartei ruft zu Ostermärschen auf. Bereits an diesem Samstag, 1. April, ist eine Friedenskundgebung am Brandenburger Tor in Potsdam geplant.

„Die Forderung nach Verhandlungen für ein zügiges Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine ist in großen Teilen der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. Das tägliche Sterben und Töten muss endlich aufhören!“, teilte das Netzwerk Friedenskooperative mit. „Die Bundesregierung muss endlich aktiver werden und diplomatische Initiativen starten. Dafür werden auch in diesem Jahr tausende Menschen zu Ostern auf die Straße gehen.“ dpa