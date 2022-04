Pädagogenverband kritisiert Maskenpflicht-Ende in Schulen

Eine Atemschutzmaske liegt neben einem Federmäppchen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der Präsident des Brandenburger Pädagogenverbandes, Hartmut Stäker, hat die Aufhebung der Maskenpflicht in den Schulen scharf kritisiert. „Kurz vor den Ferien, die viele Familien zur Urlaubsreise nutzen, aber auch viele Abiturienten und Zehntklässler zur Vorbereitung auf die Prüfungen nutzen wollen, fallen die letzten Schutzmaßnahmen gegen Corona“, teilte Stäker am Montag mit.

Potsdam - „Der Zeitpunkt, diese Entscheidung umzusetzen, hätte nicht ungünstiger sein können!“

Die Schulen seien nach wie vor ein Ort mit hohen Fallzahlen, warnte Stäker. „Die Unterrichtsversorgung wurde an nicht wenigen Schulen zum Notfall.“ Die Schüler der Abschlussklassen bräuchten dringend jede Unterrichtsstunde und hofften, zu ihren Prüfungsterminen nicht an Covid-19 erkrankt zu sein.

Die Ratschläge von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), Abstand zu halten und zu lüften, könnten die Unsicherheiten nicht verringern, meinte Stäker. „Bis zu 30 Personen mindestens sechs Stunden in einem Raum können sich so nicht schützen.“

Die Maskenpflicht in den Schulen ist in Brandenburg seit Montag aufgehoben. Eine Sprecherin des Bildungsministeriums erklärte auf Anfrage, Erkenntnisse zum freiwilligen Tragen von Masken in den Schulen lägen erst im Laufe der Woche vor. dpa